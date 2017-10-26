Экс-игрок «Барселоны»: знал, что у Арнаиса будет шанс после ухода Неймара

Бывший защитник «Барселоны» Хуан Карлос прокомментировал игру нападающего сине-гранатовых Хосе Арнаиса в первом матче 1/16 финала Кубка Испании с «Мурсией». Играя на выезде, подопечные Эрнесто Вальверде одержали победу со счётом 3:0, а 22-летний Арнаис стал автором одного гола. В связи с этим Хуан Карлос упомянул и бывшего нападающего сине-гранатовых Неймара, перешедшего в «ПСЖ».
«Несколько дней назад меня спрашивали, готов ли Арнаис дебютировать за главную команду «Барселоны», и я дал положительный ответ. Игра – лучший тест для того, чтобы доказать, чего ты стоишь. Но мы не знаем, будет ли у него стабильная игровая практика. Ему необходима адаптация к игре команды. Я знал, что у Арнаиса будет шанс после ухода Неймара. Эта позиция с тех пор выглядела слабой», — цитирует Хуана Карлоса испанское интернет-издание Sport.