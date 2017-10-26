Гётце: наконец-то я в стопроцентной форме

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце доволен тем, как обстоят у него дела. Футболист сборной Германии отметил, что способен вновь играть с полной силой.
«Лично для меня октябрь складывается удачно. На поле чувствую себя действительно неплохо. Наконец-то я в стопроцентной форме», — приводит слова Гётце интернет-издание Sport1.
В конце февраля врачи выявили у Гётце проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя, так и не сыграв после этого в минувшем сезоне. По итогам 9 туров текущего сезона игрок принял участие в 6 матчах, отметившись 2 результативными передачами.
Гётце: оставляю прошлое позади и смотрю вперёд