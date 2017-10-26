Глушаков: возможно, не у всех в «Спартаке» был нормальный настрой на Нальчик

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о матче со «Спартаком-Нальчик» (5:2) в 1/8 финала Кубка России.
«На каждую игру нужно уметь настраиваться, важно оставаться профессионалом. Надо понимать цену этого Кубка. Многие клубы Премьер-Лиги недооценивают его и поэтому вылетают. А я думаю, что выиграть Кубок России — это очень престижно. Так что настрой был нормальный, но, возможно, не у всех. Особенно поначалу.
Мы ожидали, что Нальчик может забить со стандартов. Это произошло из-за наших индивидуальных ошибок. В футболе так бывает — где-то недоработали, стечение обстоятельств и пропустили гол. Но я всё равно знал, что мы победим.
Ещё до гола Пашалича внутри была твёрдая уверенность, что мы добьёмся положительного результата. Федуна в раздевалке не застал, был на процедурах. Но слышал, что он поздравил ребят с тем, что прошли дальше», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.