Парехо: после того как Тораль возглавил «Валенсию», я сбросил 5,5 кг

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо рассказал о своих впечатлениях от работы под руководством главного тренера команды Марселино Гарсии Тораля. Последний возглавил «летучих мышей» по окончании предыдущего сезона.
«После того как Тораль возглавил «Валенсию», я сбросил 5,5 кг. И сперва был напуган этим, признаюсь честно. Не знал, буду ли чувствовать себя более уставшим на протяжении 90 минут. Тяжело было сначала, а теперь чувствую себя хорошо. Логично, что на первых порах приходится нелегко. Ведь твоё тело привыкло к другому питанию, ритму и ежедневным нагрузкам. А тут необходимо перестраиваться. Но сейчас чувствую себя более быстрым и лёгким», — цитирует Парехо AS.
Вилья одобряет назначение Тораля на пост главного тренера «Валенсии»