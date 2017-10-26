100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Источник: Тухель – главный претендент на пост главного тренера «Баварии»

26 октября 2017, четверг. 09:02 Футбол

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель является главным претендентом на пост наставника мюнхенской «Баварии» со следующего сезона, утверждает Sport Bild.

Согласно информации источника, нынешний главный тренер немецкого гранда Юпп Хайнкес покинет свой пост по окончании текущего сезона. Хайнкес сменил у руля мюнхенцев отправленного в отставку Карло Анчелотти, подписав контракт до конца нынешнего сезона.

Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не исключил, что Тухель возглавит команду. Немецкие СМИ даже сообщали, что «Бавария» контактировала с «Боруссией», желая получить информацию о Тухеле.

Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Томас Тухель
Новости. Футбол
26 октября 2017, четверг
09:09 Владелец «Арсенала»: я называю наш клуб великим
09:02 Источник: Тухель – главный претендент на пост главного тренера «Баварии»
09:01 Парехо: после того как Тораль возглавил «Валенсию», я сбросил 5,5 кг
09:00 Глушаков: возможно, не у всех в «Спартаке» был нормальный настрой на Нальчик
08:47 «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Ванкувер Уайткэпс» вышли в полуфинал плей-офф MLS
08:46 «Барселона» продолжает интересоваться Горецкой
08:44 Гётце: наконец-то я в стопроцентной форме
08:09 Лам: открытость Хёнесса – его козырная карта, он всегда развивал «Баварию»
08:07 Экс-игрок «Барселоны»: знал, что у Арнаиса будет шанс после ухода Неймара
08:06 Балотелли: мне важно выражать себя, чтобы болельщики знали меня настоящим
07:31 Зеедорф рассказал, как перешёл из «Реала» в «Интер»
07:03 Заммер: способности Хазенхюттля позволят ему возглавить «Баварию»
06:47 Лосано: Д. Алвес сказал, что меня могут уволить за жёсткую игру против Месси
06:36 Зидан: не скажу, что не заслужил звания лучшего, но есть тренеры посильнее
06:32 Наставник «РБ Лейпциг»: после матча с «Баварией» можем держать голову высоко
06:16 Румменигге: игра с «РБ Лейпциг» развивалась так, как мы и ожидали
04:58 «Гремио» победил «Барселону» в 1/2 финала Кубка Либертадорес, Луан оформил дубль
04:02 Кронке о Венгере: менять тренеров легко, сложнее оставаться конкурентоспособным
03:42 Хацкевич: с беспределом на поле киевское «Динамо» будет бороться своей игрой
03:14 Ансворт: я скверный неудачник, но горжусь игрой «Эвертона» в матче с «Челси»
02:55 Монтелла: победа над «Кьево» прибавила «Милану» веры и силы
02:36 Роббен: в матче с «РБ Лейпциг» «Бавария» потратила много нервов
02:08 Конте: «Челси» вышел в пятый раунд Кубка лиги и будет сражаться за трофей
01:58 Фанаты «Зари» бросили бокал с жидкостью в получившего повреждение Степаненко
01:44 Российские клубы проявляют интерес к капитану молодёжной команды «Монпелье»
01:37 Защитник «Милана» Калабрия доставлен в больницу после удара в голову
01:21 Гол Эрнани не помог «Сент-Этьену» выйти в 1/8 финала Кубка лиги Франции
00:57 Белоруков: было непросто ждать все эти 10 пенальти, стоять на холоде
00:54 Вернидуб: назовите игру, когда «Шахтёр» бы повозили так, как это сделала «Заря»
00:47 Глушаков: знал, что сейчас Джикия встанет и спокойно продолжит играть
00:44 Билич: вы видите, что «Вест Хэм» жив
00:41 Почеттино: после матчей с «Реалом» и «Ливерпулем» трудно сохранить мотивацию
00:31 «Бавария» по пенальти победила «РБ Лейпциг», играя в большинстве с 53-й минуты
00:19 «Атлетико» упустил победу над «Эльче», «Сельта» переиграла «Эйбар»
00:11 Дугалич: в «Тосно» думали, что спокойно выиграем у «Томи»
00:03 Каррера стал вторым иностранным тренером, проведшим 50 матчей у руля «Спартака»
00:03 В 1/8 финала Кубка России установлено пять антирекордов посещаемости сезона
25 октября 2017, среда
23:52 «Вест Хэм» выбил «Тоттенхэм» из Кубка английской лиги, отыгравшись со счёта 0:2
23:43 «Милан» прервал неудачную серию, разгромив на выезде «Кьево»
23:40 «Ювентус» разгромил СПАЛ, «Наполи» выиграл у «Дженоа», «Рома» — у «Кротоне»
23:38 «Челси» обыграл «Эвертон» и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
23:21 «Вильярреал» с Черышевым в составе уступил «Понферрадине» в Кубке Испании
23:19 Кокорин: с радостью завершу карьеру в «Зените», если не будет вариантов в Европе
23:16 Фонсека: «Шахтёр» никак не должен пропускать в большинстве при счёте 3:2
22:50 «Ростов» — «Амкар» — 1:1 (9:10 пен). Видеообзор матча 1/8 финала Кубка России
Все новости RSS
Партнерский контент