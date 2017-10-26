Источник: Тухель – главный претендент на пост главного тренера «Баварии»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель является главным претендентом на пост наставника мюнхенской «Баварии» со следующего сезона, утверждает Sport Bild.
Согласно информации источника, нынешний главный тренер немецкого гранда Юпп Хайнкес покинет свой пост по окончании текущего сезона. Хайнкес сменил у руля мюнхенцев отправленного в отставку Карло Анчелотти, подписав контракт до конца нынешнего сезона.
Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не исключил, что Тухель возглавит команду. Немецкие СМИ даже сообщали, что «Бавария» контактировала с «Боруссией», желая получить информацию о Тухеле.