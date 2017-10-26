Максименко – о дебюте в «Спартаке»: спасибо Богу, что этот день настал

Вратарь «Спартака» Александр Максименко на своей странице в «инстаграме» поблагодарил Бога за дебют в первой команде красно-белых. Накануне 19-летний голкипер отыграл 90 минут в матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака-Нальчик» (5:2).
«Это был очень важный и ответственный день для меня! 25.10.2017 — дебют в основном составе «Спартака» на домашнем стадионе в матче против «Спартака-Нальчик» Наш счёт — 5:2. Спасибо всем за поддержку! Спасибо Богу за то, что этот день настал! Вперёд «Спартак»! С победой красно белые», — говорится в сообщении.
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18-летний вратарь спартаковской «молодёжки» в этом межсезонье впервые провёл сборы с основной командой и уже стал дублёром Артёма Реброва.