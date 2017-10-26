Клопп провёл в «Ливерпуле» командное собрание после разгрома от «Тоттенхэма»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после выездного матча чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:4) принял решение провести командное собрание и пообщаться с футболистами.
Во время встречи наставник мерсисайдского клуба, использовав видео, разобрал все ошибки своих подопечных при пропущенных мячах. Как сообщает Liverpool Echo, при этом Клопп акцентировал внимание на ошибках команды в целом, а не на индивидуальных оплошностях вратаря Симона Миньоле и защитника Деяна Ловрена.
В итоге немецкий специалист остался доволен тем, как прошло собрание, и предоставил игрокам «Ливерпуля» во вторник выходной. В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» 28 октября дома сыграет с «Хаддерсфилдом».
Клопп: «Ливерпуль» соответствует девятому месту в АПЛ