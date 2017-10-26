Куман назвал причины своего увольнения из «Эвертона»

Бывший главный тренер «Эвертона» Рональд Куман высказал мнение, что сорвавшийся переход прошедшим летом нападающего «Арсенала» Оливье Жиру в стан «ирисок» стало одной из причин его увольнения с поста главного тренера «Эвертона».
54-летний специалист работал с «ирисками» с 2016 года. В текущем сезоне «Эвертон» под руководством Кумана после девяти туров занимал место в зоне вылета из Премьер-лиги, находясь на 18-й позиции.
«Оливье Жиру уже был у меня в здании, он идеально подошёл бы нашей команде, но в последний момент он решить остаться в „Арсенале“. Это было трудно принять. Скажите, где вы найдёте нападающего лучше? Лукаку был важен для нас не только из-за голов. Если игра нам не удавалась, то мы всегда могли использовать длинные передачи на него. И вот мы лишились такого игрока.
Я был в отпуске, когда получил расписание чемпионата. Я посмотрел и увидел, что пять из наших первых девяти матчей будут против клубов топ-6 прошлого сезона: «Челси», «Тоттенхэма», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Я подумал: «Ничего себе, это будет непросто, особенно с играми в Лиге Европы. Но в большей степени было тяжело из-за потери такого игрока, как Лукаку», — цитирует Кумана Sky Sports.