Хомуха: Путин сделал уместное замечание по количеству легионеров в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха высказал мнение по поводу вектора направления развития петербургского клуба, отметив наличие сразу пяти аргентинских футболистов в составе команды.
«Это клубный вектор развития. Но, на мой взгляд, явный перебор. Хотелось бы видеть в «Зените» больше питерских, а их — ограниченное количество. Да, Кузяев прошёл систему «Зенита», но его одного явно недостаточно. Даже с точки зрения посещения матчей болельщиками. Лучше смотреть на тех игроков, которых вырастил сам клуб, чем на большое количество легионеров. Учитывая, какая сейчас инфраструктура у академии и какие возможности есть у «Зенита», удивляет отсутствие местных воспитанников. «Зениту», в отличие от ЦСКА, в этом плане нечем похвастаться.
Президент России обратил внимание на большое количество легионеров в составе «Зенита» в матче с «Реалом Сосьедад", это было абсолютно уместное и оправданное замечание. Тем не менее в Лиге Европы лимита нет на легионеров", — цитирует Хомуху «Спорт уик-энд».