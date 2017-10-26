Рахимов: с таким составом «Зенит» рано или поздно снова выйдет на первое место

Бывший главный тренер «Локомотива» Рашид Рахимов высказал предположение, в какой манере столичный клуб будет играть в выездном матче 15-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 29 октября в Санкт-Петербурге. После 14 туров «Локомотив» и «Зенит» делят по очкам 1-2-е место в таблице РФПЛ.
«У «Локомотива» и состав опытный, есть определённая стабильность в игре. Однако у „железнодорожников“ нет яркой игры. У «Локомотива» возникают трудности, когда надо вскрывать оборону соперника, играть первым номером. Но во всех остальных ситуациях у команды Юрия Сёмина проблем нет. Каждому сопернику тяжело преодолевать защиту «Локомотива», в обороне „железнодорожники“ играют достаточно надёжно. И всё же, несмотря на то что «Локомотив» подкрался к «Зениту», при таком составе рано или поздно команда Роберто Манчини всё равно выйдет вновь на первое место. Вопрос в том, что из имеющихся футболистов нужно постараться выжать максимум. Если этого удастся добиться, то у «Зенита» не будет конкурентов в России.
Таких игроков, которыми обладает клуб из Петербурга, нет ни у кого. А это позволяет Манчини варьировать состав в разных турнирах. А в том, что сейчас «Зенит» не идёт на первом месте, я не вижу ничего удивительного. Так бывает в чемпионате — редко кто способен лидировать от начала до конца. Нынешний сбой — это проблема самого «Зенита». Питерцы должны понимать, что какой бы отрыв ни был, каждый матч надо играть на победу. И я считаю, что предстоящая игра для команды Манчини будет очень тяжёлой. «Локомотив» неплохо действует на выезде и как раз хорош в матчах с командами, входящими в лидирующую группу.
Я на 90 процентов уверен, что «Локомотив» не будет играть с «Зенитом» в открытый футбол. Это достаточно опасно. Очень важен в такой игре будет первый забитый мяч. Я то же самое говорил о матче ЦСКА — «Зенит», где пропущенный гол заставил бы проигрывающую команду заиграть иначе, открываться. Но гола не случилось. Мы видели, что ЦСКА до последнего старался навязывать свою волю, вязкую игру, сбрасывал скорость «Зенита», чтобы команда Манчини не могла развивать свои быстрые атаки. Когда «Зенит» преодолевал всё это, «армейцы» старались быстро вернуться за линию мяча и играть очень плотно в обороне, чтобы не было открытых зон. В итоге получилась закономерная ничья. Такая же игра будет и с «Локомотивом», который будет гнуть свою линию. Раскрываться с «Зенитом» опасно, если он найдёт возможность для контратак, то у «железнодорожников» возникнут проблемы. Если «Зенит» забьёт мяч, тогда ему станет легче. Он сделает то же самое, что делал уже много раз — опустится ниже, но при этом индивидуально сильные футболисты будут стремиться убежать вперёд и решить исход встречи", — цитирует Рахимова «Спорт уик-энд».