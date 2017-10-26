Сарри: «Наполи» в матче с «Дженоа» рано расслабился, такое недопустимо

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Дженоа» (3:2) в матче 10-го тура итальянской Серии А.
«С точки зрения производительности это была хорошая игра, но обидно, что мы спокойно не довели её до победы. Мы доминировали, но вместо этого в конце пропустили ненужный гол. Возможно, мы слишком рано расслабились, такое просто недопустимо. Не думаю, что была проблема физического характера, поскольку команда хорошо готова. «Наполи» чувствовал себя слишком уверенно», — сказал Сарри в эфире Mediaset Premium.
После 10 туров «Наполи», набрав 28 очков, лидирует в Серии А. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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