«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на испанские СМИ.
«Наполи» высоко ценит сенегальского футболиста и до следующего лета с игроком, скорее всего, не расстанется. Если каталонцы и смогут убедить неаполитанцев, то должны будут заплатить не менее € 50 млн.
Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему футболисту со стороны «Челси», однако сумма трансфера варьировалась между € 60 и € 70 млн. Контракт Кулибали с «Наполи» действует до лета 2021 года.
«Наполи» готов продать Кулибали в «Челси» за € 60-70 млн