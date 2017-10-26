Мутко отметил уникальность проведения турнира «Будущее зависит от тебя»

Президент РФС Виталий Мутко на церемонии открытия международного этапа соревнований среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя» оценил важность проведения этого мероприятия.
«Этот турнир стал уникальным: он впервые проводится в международном формате. Сейчас в нём участвуют представители 10 стран. Это замечательный турнир, и очень важно, что он проходит в России. Особенно перед чемпионатом мира — 2018. Хочу от всей души поблагодарить организатора — компанию „МегаФон“. Надеюсь, турнир пройдёт на самом высоком уровне и они дойдут с нами до конца. Долгие годы мы делаем всё, чтобы у каждого ребёнка в нашей стране была возможность заниматься таким замечательным видом спорта. Хочу пожелать участникам ярких впечатлений от пребывания в Москве, хороших матчей и честной борьбы. Пусть победит сильнейший», — передаёт слова Мутко с церемонии открытия международного этапа соревнований среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя» корреспондент «Чемпионата» Марианна Багдасарова.