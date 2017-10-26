«Реал» провёл переговоры с «Баварией» о трансфере Левандовского

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Испании. В услугах польского футболиста заинтересован «Реал», представители которого провели переговоры с «Баварией». Об этом сообщает Goal со ссылкой на испанское издание AS.
Согласно имеющейся информации, 29-летний футболист разочарован трансферной политикой «Баварии» и нежеланием тратить большие суммы на новых игроков, по сравнению с тем же «ПСЖ». Поляк хочет перейди в команду, которая способна выиграть Лигу чемпионов.
Контракт Роберта Левандовского с «Баварией» действует до лета 2021 года. Летом мадридцы уже пытались заполучить нападающего, но безрезультатно.
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