Мутко: разведём по времени матчи России в Петербурге и Аргентины в Краснодаре

Президент РФС Виталий Мутко поделился информацией по поводу предстоящего товарищеского матча сборных Аргентины и Нигерии, который состоится в Краснодаре. Игра запланирована на 14 ноября. В этот же день в Санкт-Петербурге состоится товарищеская встреча между сборными России и Испании.
«Аргентинцы хотят сыграть ещё одну игру в России, и мы выбрали Краснодар, потому что там прекрасный стадион и замечательные болельщики. Нам очень приятно, что они увидят и Месси, и сборную Аргентины со сборной Нигерии. Два участника чемпионата мира, причём не самые последние, сыграют в Краснодаре. Я очень за них рад, поэтому мы всячески поддержали эту идею, и такой матч будет организован. Мы попробуем по времени развести две встречи в этот день: сборная России будет играть в Петербурге, начало в 21:45 мск, а Аргентина с Нигерией — днём», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.