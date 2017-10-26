Аргентина потребовала более $ 1 млн за товарищеский матч с Украиной

Товарищеский матч между сборными Украины и Аргентины, который был запланирован на ноябрь этого года, не состоится. Об этом сообщает FootballHub.
Согласно информации украинского издания, переговоры между Украиной и Аргентиной о товарищеском матче действительно были, но успехом не увенчались. Аргентинская футбольная ассоциация запросила за приезд команды более $ 1 млн.
Источник отмечает, что товарищеский матч может состояться весной. Напомним, что 11 ноября сборная Аргентины в «Лужниках» сыграет со сборной России.
Сборная Аргентины сыграет с Россией в «Лужниках» и с Нигерией в Краснодаре