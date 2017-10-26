Крауч — о выходе Англии в финал ЧМ U17: английские игроки не уважают традиций

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч, комментируя выход юношеской сборной в финал ЧМ среди команд до 17 лет, пошутил, что нынешнее поколение не чтит традиций.
«Молодые футболисты не чтят традиций. Мы никогда не выходили в финал Кубка мира. Как они посмели», — написал Крауч на своей официальной странице в «Твиттере».
В полуфинале чемпионата мира, который проходит в Индии, сборная Англии обыграла Бразилию. В финале родоначальники футбола сыграют с командой Испании. Матч состоится 28 октября и пройдёт в Калькутте.
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