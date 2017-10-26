Балотелли: больше никогда не буду играть за «Ливерпуль»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли больше никогда не будет играть за «Ливерпуль», в котором провёл несколько сезонов. Об этом футболист сказал в интервью Get Football News France.
«Я больше никогда не буду играть за «Ливерпуль». Фанаты этого клуба невероятны, но руководство клуба – это катастрофа», — сказал Балотелли.
Итальянский нападающий играл за «Ливерпуль» с 2014 по 2016 год, куда перешёл из «Милана». На счету Марио Балотелли 28 матчей в составе мерсисайдского клуба и 4 гола. Летом 2016 года итальянец на правах свободного агента покинул «Ливерпуль», перейдя в «Ниццу».
Балотелли: мне важно выражать себя, чтобы болельщики знали меня настоящим