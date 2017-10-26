Иванович готов стать доставщиком пиццы в рамках благотворительной акции

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович готов принять участие в благотворительной акции. Сербский защитник сине-бело-голубых на один час станет сотрудником «Ollis Club» и привезёт пиццу одному из жителей Санкт-Петербурга после того, как будут собраны все средства для двухлетнего Ивана Ковалёва, у которого острый лимфобластный лейкоз.
Иванович стал 11-м зенитовцем, присоединившимся к проекту: ранее Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Мигел Данни поработал парикмахером, Юрий Лодыгин провёл экскурсию в Эрмитаже, Артём Дзюба стал кондуктором, Доменико Кришито — цирковым артистом, Жозе Маурисио — таксистом, Александр Кокорин — продавцом пышек, Владислав Радимов — спасателем МЧС, Николас Ломбертс — Петром Первым, Александр Кержаков — уличным художником.
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