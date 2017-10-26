Кейн может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может пропустить выездной матч 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Metro сообщает, что футболист получил небольшое повреждение в игре с «Ливерпулем» (4:1) и поэтому накануне пропустил встречу 4-го раунда Кубка лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:3). После игры наставник «шпор» Маурисио Почеттино отметил, что пока не знает, сыграет ли Кейн в субботу.
«Нужно посмотреть, какова ситуация с травмами, оценить насколько всё серьёзно. По этой причине мы вынуждены проводить ротацию. Пока не могу сказать, сыграет ли Кейн в следующем матче», — сказал Почеттино.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» состоится 28 октября.
Почеттино: после матчей с «Реалом» и «Ливерпулем» трудно сохранить мотивацию