Берлускони: может быть, я снова куплю «Милан»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони задумался над тем, чтобы приобрести клуб, который летом этого года продал китайским инвесторам. Об этом сообщает Il Messaggero, однако отмечает, что заявление функционер сделал в шутливой форме.
В Италии проходят разбирательства между Mediaset и французской компанией Vivendi, отказавшейся покупать Mediaset Premium, которая находится под контролем холдинговой компании Fininvest, принадлежащей семье Берлускони. Функционер потребовал компенсацию в размере € 3 млрд, но Vivendi, скорее всего, заплатит € 500 млн, чтобы избежать судебного разбирательства.
«С этими деньгами, может быть, я снова куплю «Милан», — сказал Берлускони.
Берлускони: у «Милана» уже есть некоторые финансовые проблемы