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Берлускони: может быть, я снова куплю «Милан»

26 октября 2017, четверг. 12:57 Футбол

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони задумался над тем, чтобы приобрести клуб, который летом этого года продал китайским инвесторам. Об этом сообщает Il Messaggero, однако отмечает, что заявление функционер сделал в шутливой форме.

В Италии проходят разбирательства между Mediaset и французской компанией Vivendi, отказавшейся покупать Mediaset Premium, которая находится под контролем холдинговой компании Fininvest, принадлежащей семье Берлускони. Функционер потребовал компенсацию в размере € 3 млрд, но Vivendi, скорее всего, заплатит € 500 млн, чтобы избежать судебного разбирательства.

«С этими деньгами, может быть, я снова куплю «Милан», — сказал Берлускони.

Берлускони: у «Милана» уже есть некоторые финансовые проблемы
Источник: Il Messaggero Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан Сильвио Берлускони
Новости. Футбол
26 октября 2017, четверг
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