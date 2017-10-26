Полузащитник Кагава стал ещё одним участником благотворительной кампании Маты

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава присоединился к благотворительной кампании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты.
Мата в начале августа сообщил, что собирается жертвовать 1% от зарплаты, и призвал партнёров по команде присоединиться к нему. Цель кампании состоит в том, чтобы футболисты отдавали 1% от зарплаты в коллективный фонд, который поддерживает футбольные благотворительные организации по всему миру и детей из неблагополучных семей.
Ранее к кампании Маты уже присоединились многие футболисты, а также главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» Синдзи Кагавы.
Два футболиста из клубов АПЛ присоединились к благотворительной кампании Маты