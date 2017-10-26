«Уфа» показала полную версию клипа «Салават, не отставай!»

В начале недели «Уфа» презентовала 25-секундный видеоролик, во время которого девушка с очень пышными формами успевает не слишком аккуратно съесть торт, покататься по газону и встать в ворота.
Сегодня клуб показал полную версию видео.
«Наш активный болельщик, известный автор и исполнитель нашумевших хитов Ильнур Юламанов презентует свою новую композицию «Салават, не отставай!». В главной роли — участница конкурса «Мисс ФК «Уфа-2017» и активистка Женского сектора ФК «Уфа» Алёна Гаврюшина», — сообщила пресс-служба клуба.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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Мясо в кубанском борще, «судья продажная», а теперь ещё и пышная претендентка на звание Мисс «Уфа», катающаяся по полю как колобок.