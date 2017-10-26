Карсдорп в дебютном матче за «Рому» повредил крестообразные связки

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп получил травму колена в матче 10-го тура итальянской Серии А с «Кротоне» (1:0). Голландский футболист появился на поле в стартовом составе, но на 82-й минуте дебютной для себя встречи был заменён.
В ходе обследования врачи диагностировали у 22-летнего защитника повреждение крестообразных связок левого колена. Об этом говорится на официальном сайте «Ромы». Сегодня Карсдорп пройдёт очередной осмотр у профессора Мариани, после чего будет разработан план по восстановлению. Сколько пропустит футболист, не сообщается.
Напомним, что летом Рик Карсдорп пропустил месяц из-за операции на мениске.
Новичок «Ромы» Карсдорп пропустит месяц в связи с операцией