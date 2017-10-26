Паршивлюк: результат матча с «Амкаром» незакономерен, они 1 раз попали в створ

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал поражение от «Амкара» (1:1 и 9:10 по пенальти) в матче 1/8 финала Кубка России, который состоялся 25 октября, отметив, что победу пермяков нельзя считать закономерной.
«Как может быть результат закономерным, если у «Амкара» был один удар в створ и они забили с помощью рикошета? К сожалению, у нас не получилось решить исход встречи в основное время. Если бы мы знали ответ на вопрос, с чем связана череда неудач, то исправили бы ситуацию. Усердно работаем над решением проблем», — цитирует Паршивлюка DonNews.
Паршивлюк: «Ростов» проигрывает в матчах, в которых не должен проигрывать