Сборная Испании предложила болельщикам тест на знание имён игроков на русском

Сборная Испании, которая обеспечила себе участие в чемпионате мира 2018 года в России, предложила своим болельщикам любопытный тест.
На официальном сайте испанской команды поклонникам предлагается угадать, как правильно пишутся те или иные имена сборной Испании на русском языке.
Игроки расположены в хаотичном порядке, и при высвечивании имени футболиста болельщикам нужно кликнуть на фотографию того, чьё имя высветилось. Первым в тесте указан вратарь Давид де Хеа, вторым полузащитник Иско и так далее.
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