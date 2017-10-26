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Сборная Испании предложила болельщикам тест на знание имён игроков на русском

26 октября 2017, четверг. 14:24 Футбол

Сборная Испании, которая обеспечила себе участие в чемпионате мира 2018 года в России, предложила своим болельщикам любопытный тест.

На официальном сайте испанской команды поклонникам предлагается угадать, как правильно пишутся те или иные имена сборной Испании на русском языке.

Игроки расположены в хаотичном порядке, и при высвечивании имени футболиста болельщикам нужно кликнуть на фотографию того, чьё имя высветилось. Первым в тесте указан вратарь Давид де Хеа, вторым полузащитник Иско и так далее.

РФС подтвердил, что матч Россия — Испания состоится в Санкт-Петербурге
Источник: Официальный сайт сборной Испании по футболу Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Болельщики — Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
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