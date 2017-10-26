Балотелли: до теракта ничего о Ницце не знал

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли в интервью Get Football News France рассказал, что ничего не знал о городе, в котором базируется его команда до теракта, произошедшего в июле 2016 года, а также о том, что ранее в этом клубе играл полузащитник «ПСЖ» Атем Бен-Арфа.
«К сожалению, я не знал о Ницце до теракта. Я бывал два или три раза в отпуске в Монако и Сен-Тропе где-то шесть лет назад. Но никогда не был в Ницце. Что касается Бен-Арфа, то я не знал, что он играл здесь. Видел его в матчах за «Ньюкасл», когда был в Англии. Уже позже узнал, что он играл здесь.
Вообще мне очень нравится в Ницце. Ночью здесь мало людей. Я хорошо чувствую себя. В окрестностях, где я живу, очень спокойно. Но я не так часто куда-то выхожу. Если это и происходит, то отправляюсь в Монако. Там больше знакомых, и это не так далеко.
Хотел бы посмотреть замок в Ницце, но ночью он не работает, а днём я не могу (улыбается). Однажды отправлюсь в старую часть города на велосипеде или такси», — отметил Балотелли.