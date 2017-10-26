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Экс-президент «Рубина»: знай Бердыев о финансах клуба, может, и не вернулся бы

26 октября 2017, четверг. 14:49 Футбол

Бывший мэр Казани и экс-президент «Рубина» Камиль Исхаков поделился мнением о последних неудачах «Рубина», а также о работе главного тренера команды Курбана Бердыева. Казанская команда в таблице РФПЛ после 14 туров занимает седьмое место, а накануне вылетела из Кубка России, проиграв дома «Крыльям Советов» (1:2) на стадии 1/8 финала.

«Чудо у Бердыева в Ростове случилось? Случилось! Но не в первый год, а во второй. Но здесь у нас немного другое. Курбана Бекиевича вернули, но, насколько я знаю, не сказали о том экономическом состоянии команды, которое есть. Но Курбан Бекиевич этим вопросом не занимается, он привык всегда работать только по своей специальности: он тренер, вот команда, группа мальчишек, из которых надо сделать мощный коллектив. А в финансы, экономику он не влезает. Но! Создавая коллектив, он берётся за всё, что окружает этот процесс: какая ложка-вилка в столовой лежит и тому подобное, но не финансы. А тут он столкнулся с тем, что команда несоизмеримо с доходами произвела расходы. Если бы он знал об этом, может, не пришёл бы.

Мировой футбол свою жизнь строит так, что команда должна зарабатывать. Как зарабатывать? Во-первых, они должны стремиться красиво играть, чтобы люди их смотрели, в том числе по телевизору. За рубежом так: если тебя смотрят телезрители, то от телеканала команде деньги идут, поэтому там основной доход любой команды – телевизионный. Но в России такого нет. Во-вторых, ты воспитываешь игроков из обычного материала, а потом продаёшь их и имеешь доход для своего клуба. В-третьих, настолько уметь играть, что собираются 100-тысячные стадионы. В это время там идёт сумасшедшая торговля… Это всё доходы клуба, и они легитимны. Не имея этих легитимных доходов, мы покупаем 37 игроков за немалые деньги!

Приходит Курбан, ему говорят: «Восстанавливай команду». Он хочет этих 37 продать, а их за эти деньги никто не берёт. И ему приходится этим материалом работать. Он никогда не поставил бы их на игру! Но 11 всё равно ведь надо ставить… Команда всё это чувствует, понимает и не выкладывается! Им выкладываться не надо, потому что никто на скамейке запасных не сидит. У нас самая короткая «скамейка»! А когда за спиной не стоят, ему зачем выкладываться-то? Ты хоть кол у него на голове теши, а он все равно недобегает, недоделывает, недорабатывает. А тренер не может его послать далеко-далеко, потому что поставить на это место ему некого.

Надо старые болячки победить, вернуть команду в лоно нормальной жизни. Но это сразу не бывает. Думаю, в этом сезоне ждать нам особо нечего. В этом сезоне требовать особо нечего. Хотя я переживаю за каждую игру, для меня то, что происходит на поле, — трагедия. Я вижу, как недорабатывают и ребята, и тренер», — цитирует Исхакова «Бизнес online».

«Крылья Советов» выбили «Рубин» из Кубка России
Источник: БИЗНЕС Online Сообщить об ошибке
Теги
ФК Рубин Камиль Исхаков Курбан Бердыев
Новости. Футбол
26 октября 2017, четверг
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