Полузащитник «Урала» Бикфалви: русские люди очень похожи на румын

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви, ранее выступавший за «Волынь», сравнил уровни чемпионатов России и Украины, а также признался, что у него были серьёзные предложения из Катара и Китая, но он предпочёл в 2016 году переехать в Россию и выступать за «Томь».
«Российская и украинская лиги похожи, а я выступал на Украине три года. Так что, когда получил предложение из России, согласился с лёгким сердцем. Сейчас, конечно, уровень украинского футбола упал из-за всех этих политических моментов, войны. И многие клубы пострадали, моя „Волынь“ вылетела в низшую лигу. Но в целом футбол похож. И я достаточно хорошо говорю по-русски, да, мой английский, на котором мы с вами говорим, лучше, но тем не менее.
У меня было несколько предложений — от бухарестского „Динамо“, одного из лучших клубов Румынии, пара предложений из других европейских лиг, из двух-трёх клубов чемпионата России, и были серьёзные предложения по деньгам — из Катара, Китая. „Томь“ была конкретна в своих предложениях, поэтому я выбрал её. С „Уралом“ мы тоже уже тогда говорили, но они всё говорили „подождите, подождите“, а я не хотел. И поехал в Томск. Но сейчас, как видите, до Екатеринбурга всё-таки добрался (смеётся).
По поводу денег. Нет, дело не в них. Если бы я выбирал финансовые условия, полетел бы в Китай или Катар, там зарплаты раза в четыре выше. Но для меня это не главное. Я играл в Китае, хоть и недолго, и я не был там счастлив. Дело даже не столько из-за различий в культуре. Там другой стиль футбола, роскошь, клуб тебя обеспечивает всем, везде деньги. Мне это не понравилось. Слишком большие перемены в жизни. Ну и я могу сказать, что русские люди очень похожи на румын, на самом деле. Еда, религия, культура. Мне нужно было просто выучить язык. В Китае всё другое: еда, народ — разница даже в мелочах», — цитирует Бикфалви «Лайф».