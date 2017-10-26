Подмосковье более чем на 120 млн рублей увеличит расходы на подготовку к ЧМ-2018

В Подмосковье на подготовку к чемпионату мира — 2018 будет дополнительно направлено более 120 млн рублей. Сегодня, 26 октября, Мособлдума приняла в трёх чтениях изменения в бюджет Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
«По подпрограмме „Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу“ расходы министерства строительного комплекса Московской области на 2017 год увеличены на 16 501 тыс. рублей, на 2018 год увеличены на 105 120 тыс. руб.», — приводит «Интерфакс» текст пояснительной записки к закону об изменениях в бюджет Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Средства планируется направить в том числе на строительство и реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, реконструкцию тренировочной площадки на базе «Сатурн» в посёлке Кратово Раменского района.