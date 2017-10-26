Дзагоев и Макаров вернулись в общую группу ЦСКА

Сегодня, 26 октября, днём на базе Ватутинках футболисты ЦСКА провели предматчевую тренировку, которой завершили подготовку к матчу 15-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». В общей группе работали восстановившиеся после травм полузащитники Алан Дзагоев и Александр Макаров, сообщает официальный сайт клуба.
Дзагоев получил повреждение в домашнем матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4) 27 сентября и с тех пор не выходил на поле. Макаров в августе нынешнего года перенёс артроскопическую операцию на голеностопе.
Полузащитник ЦСКА Макаров перенёс операцию на голеностопе