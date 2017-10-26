Со следующего сезона в Ла Лиге будет использоваться система видеопомощи арбитрам

Со следующего сезона в испанской Ла Лиге будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом сообщает News18. Президент Королевской испанской футбольной федерации Хуан Луис Ларреа намерен последовать примеру итальянской Серии А и немецкой Бундеслиги, где уже применяют систему видеопомощи арбитрам.
«Это наше намерение. Технологии внедряются в футбол, и нам нужно это принять. Планируем ввести видеопомощь в следующем сезоне», — сказал Ларреа в эфире радиостанции Cadena SER.
На сегодняшний день Ла Лига – единственный из пяти ведущих европейских чемпионатов, в котором нет даже технологии определения взятия ворот.
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