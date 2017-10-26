100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ЦСКА обыграл «Арсенал» и вышел в лидеры молодёжного первенства

26 октября 2017, четверг. 15:56 Футбол

ЦСКА добился третьей победы подряд в российском молодёжном первенстве и вышел в лидеры. В 15-м туре «армейцы» в Туле обыграли «Арсенал» — 3:1.

Уже в первом тайме команды забили трижды. На 13-й минуте Иван Олейников вывел ЦСКА вперёд, но спустя всего шесть минут Аркадий Лобзин сравнял счёт – 1:1. Вновь забить гости смогли перед уходом на перерыв. Результативный удар на счету Тимура Пухова – 2:1.

В начале второго тайма ЦСКА усилиями Ивана Маклакова увеличил преимущество до двух мячей и в оставшееся время сохранил эту разницу. Набрав 30 очков, москвичи оторвались от идущих следом «Динамо» и «Краснодара» на одно и два очка соответственно, но у обеих команд игра в запасе.

Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 15-й тур
26 октября 2017, четверг. 14:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
1 : 3
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 – Олейников – 13, 1:1 – Лобзин – 19, 1:2 – Пухов – 40, 1:3 – Маклаков – 57
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ПФК ЦСКА
Новости. Футбол
26 октября 2017, четверг
16:45 Гамула: у африканских игроков никакой дисциплины — так было, есть и будет
16:33 Крижанац: после чемпионского матча вручили Домингесу виски — алкоголя было много
16:29 Карвахаль, выбывший из строя из-за проблем с сердцем, приступил к тренировкам
16:23 14-летний футболист забил гол в своём дебютном матче за «Стяуа»
15:56 ЦСКА обыграл «Арсенал» и вышел в лидеры молодёжного первенства
15:55 Со следующего сезона в Ла Лиге будет использоваться система видеопомощи арбитрам
15:46 Дзагоев и Макаров вернулись в общую группу ЦСКА
15:34 Подмосковье более чем на 120 млн рублей увеличит расходы на подготовку к ЧМ-2018
15:21 Полузащитник «Урала» Бикфалви: русские люди очень похожи на румын
15:19 «Реал» сыграет в первом матче 1/16 финала Кубка Испании не основным составом
15:14 Балотелли: если бы играл с Неймаром, отдал бы ему право бить пенальти
14:58 Глушаков: хочу, чтобы в Россию приезжали топовые звёзды и поднимали уровень РФПЛ
14:54 Слуцкий: лучше принимать жёсткие решения по составу, чем оставаться без выбора
14:49 Экс-президент «Рубина»: знай Бердыев о финансах клуба, может, и не вернулся бы
14:40 Балотелли: до теракта ничего о Ницце не знал
14:24 Сборная Испании предложила болельщикам тест на знание имён игроков на русском
14:23 Паршивлюк: результат матча с «Амкаром» незакономерен, они 1 раз попали в створ
14:20 «Ливерпуль» готов приобрести у «Порту» Касильяса в январе
14:05 Полиция задержала 13 болельщиков «Крыльев Советов» в день матча с «Рубином»
13:38 Карсдорп в дебютном матче за «Рому» повредил крестообразные связки
13:33 Экс-тренер киевского «Динамо»: Ярмоленко был худой, как глист, с техникой нелады
13:26 Президент «ПСЖ»: ответил на все вопросы прокуратуры, мне нечего скрывать
12:59 «Уфа» показала полную версию клипа «Салават, не отставай!»
12:58 Полузащитник Кагава стал ещё одним участником благотворительной кампании Маты
12:57 Берлускони: может быть, я снова куплю «Милан»
12:52 Кейн может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»
12:35 Иванович готов стать доставщиком пиццы в рамках благотворительной акции
12:34 Григорян покинул пост главного тренера «Арарата»
12:33 Глушаков: в «Зенит» приглашали три раза, но мне голубые цвета не нравятся
12:27 Полузащитник «Челси» Канте готов вернуться на поле впервые с 7 октября
12:24 Балотелли: больше никогда не буду играть за «Ливерпуль»
12:04 Крауч — о выходе Англии в финал ЧМ U17: английские игроки не уважают традиций
11:58 Молдавский полузащитник Ионица продлил контракт с «Кальяри»
11:57 Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Погба вернётся в строй к матчу с «Челси»
11:46 Аргентина потребовала более $ 1 млн за товарищеский матч с Украиной
11:27 Мутко: ужесточим меры, чтобы на ЧМ-2018 не спекулировали билетами
11:18 Мутко: разведём по времени матчи России в Петербурге и Аргентины в Краснодаре
11:11 РФС подал заявку на проведение матча открытия ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге
10:59 «Реал» провёл переговоры с «Баварией» о трансфере Левандовского
10:57 Полузащитник «Эвертона» Влашич: летом клуб держал 19-й номер для Диего Косты
10:48 Мутко отметил уникальность проведения турнира «Будущее зависит от тебя»
10:39 «Барселона» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Кулибали
10:36 Сарри: «Наполи» в матче с «Дженоа» рано расслабился, такое недопустимо
10:35 Рахимов: с таким составом «Зенит» рано или поздно снова выйдет на первое место
10:20 Мутко: РФС всегда поддерживает социальные проекты от общественных организаций
Все новости RSS
Партнерский контент