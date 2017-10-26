ЦСКА обыграл «Арсенал» и вышел в лидеры молодёжного первенства

ЦСКА добился третьей победы подряд в российском молодёжном первенстве и вышел в лидеры. В 15-м туре «армейцы» в Туле обыграли «Арсенал» — 3:1.
Уже в первом тайме команды забили трижды. На 13-й минуте Иван Олейников вывел ЦСКА вперёд, но спустя всего шесть минут Аркадий Лобзин сравнял счёт – 1:1. Вновь забить гости смогли перед уходом на перерыв. Результативный удар на счету Тимура Пухова – 2:1.
В начале второго тайма ЦСКА усилиями Ивана Маклакова увеличил преимущество до двух мячей и в оставшееся время сохранил эту разницу. Набрав 30 очков, москвичи оторвались от идущих следом «Динамо» и «Краснодара» на одно и два очка соответственно, но у обеих команд игра в запасе.
Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».