Карвахаль, выбывший из строя из-за проблем с сердцем, приступил к тренировкам

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль, который выбыл из строя из-за проблем с сердцем, приступил к тренировкам. На своей странице в «Твиттере» футболист сообщил, что почти восстановился.
«Спасибо всем вам за вашу поддержку. Рад снова тренироваться. Близок к восстановлению», — говорится в сообщении.
В начале октября появилась информация, что Даниэль Карвахаль пропустит минимум два месяца. Футболист страдал от вируса, который влиял на сердце.
Если у вас не отображается видео с тренировки, его можно посмотреть в «твиттере» Карвахаля.
Карвахаля излечили от вирусной инфекции, но он остаётся в больнице