Григорян: ухожу из «Арарата» злым и готовым к работе

Бывший главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян прокомментировал решение покинуть столичный клуб, который возглавлял с августа этого года.
«Меня сейчас устраивает та версия, которая является официальной. Как написала пресс-служба «Арарата», так всё и было. Оглядываясь назад на проделанную работу, могу сказать, что доволен результатом, но не доволен качеством игры.
Воспринял работу в «Арарате» как положительную историю. Мой отец два с половиной месяца кайфовал от того, что я главный тренер «Арарата». Я перезагрузился положительными результатами, что очень важно для любого тренера. Не важно, что это вторая лига, но первое место очень полезно как для футболистов, так и для тренера. Это очень важный момент. Поэтому я позитивно оцениваю этот этап своей карьеры. Мне жалеть не о чем. Про негативные моменты говорить не хочу, но больше с Валерием Оганесяном я работать не готов. Никогда.
Ухожу из «Арарата» без улыбки на лице. Нужно быть слишком сильным и благородным, чтобы покидать его с улыбкой. Либо быть совершеннейшим идиотом, чтобы улыбаться уходя. Я ухожу злым. Я злой и готовый к работе. Любой тренер хочет довести дело до логического завершения, вот поэтому и ухожу злым по-спортивному. Я готов работать, и это хорошее желание и состояние. Я остаюсь в профессии, буду дальше тренировать. Уже есть понимание, что буду делать дальше. На данный момент не могу рассказать, где продолжу работу», — сказал Григорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.