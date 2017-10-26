Феррейра-Карраско: болельщики «Атлетико» не туристы, в отличие от фанов «Реала»

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско считает болельщиков «Реала», которые посещают домашние матчи «Королевского клуба», туристами. Об этом футболист рассказал в интервью журналу Humo.
«Болельщики «Атлетико» — лучшие в Испании. Наш стадион не похож на другие, как, например, у «Реала», где большинство болельщиков – это туристы, которые приходят посмотреть игру, как будто они сидят дома.
Наши фанаты приезжают из рабочих районов, все они страстные и живут клубом. Атмосфера на новом стадионе невероятная. У него пока нет души «Висенте Кальдерона», но это произойдёт», — сказал Феррейра-Карраско.
Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов в 2019 году