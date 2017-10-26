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Кокорин: в Петербурге все любят одну команду, это очень круто подбадривает

26 октября 2017, четверг. 17:09 Футбол

Нападающий сборной России Александр Кокорин, играющий за «Зенит» с 2016 года, признался, что ему очень приятно ощущать, насколько важна команда для Санкт-Петербурга.

«Мне очень нравится, что в этом городе все переживают за одну команду, все её любят. Это чувствуется при выходе в любое место: кафе, заправка… Это очень приятно и очень круто подбадривает», — сказал Кокорин в эфире радио «Зенит».

Видео интервью с Кокориным можно посмотреть в «Твиттере».

В составе «Зенита» Кокорин принял участие в 73 матчах и забил 28 голов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Александр Кокорин
Новости. Футбол
26 октября 2017, четверг
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