Кокорин: в Петербурге все любят одну команду, это очень круто подбадривает

Нападающий сборной России Александр Кокорин, играющий за «Зенит» с 2016 года, признался, что ему очень приятно ощущать, насколько важна команда для Санкт-Петербурга.
«Мне очень нравится, что в этом городе все переживают за одну команду, все её любят. Это чувствуется при выходе в любое место: кафе, заправка… Это очень приятно и очень круто подбадривает», — сказал Кокорин в эфире радио «Зенит».
Видео интервью с Кокориным можно посмотреть в «Твиттере».
В составе «Зенита» Кокорин принял участие в 73 матчах и забил 28 голов.