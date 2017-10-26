Хавбек «Олимпика»: зарплаты в украинском футболе — на уровне Марианской впадины

Полузащитник донецкого «Олимпика» Андрей Богданов рассказал об уровне игры и зарплатах в чемпионате Украины, а также поделился воспоминаниями о поездке на турнир в Индию с «Волынью».
«Понятно, что нельзя сравнивать уровень футбола четырёхлетней давности с нынешним. Усердная работа на тренировках, правильные тактические взаимодействия дают результат. Зарплаты в украинском футболе, если сравнивать с трёхлетней давностью, упали на уровень Марианской впадины.
В «Арсенале», где я раньше играл, как и в «Олимпике», тоже особо болельщиков не было. Понятно, что «Олимпик» в другой ситуации, ведь команда из другого города. Спасибо президенту за то, что он эту команду держит. И не просто на плаву, а так, что она показывает результат.
Что касается поездки с «Волынью» на турнир в Индию, то тогда наш автобус ехал на стадион. Местные ребята ехали рядом на мопедах, бились об автобус и падали. Чудак лежит на асфальте, встает, поправляет причёску, садится и опять едет. И так три раза. А до стадиона было пять минут езды", – цитирует Богданова «Футбол 24».