Глушаков: учусь на тренера с Комбаровым, Ещенко и братьями Березуцкими

Футболисты «Спартака» Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Андрей Ещенко, а также защитники ЦСКА Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий учатся на тренеров в одной группе. Об этом в интервью изданию «Спорт день за днём» рассказал Глушаков, отвечая на вопрос, не думает ли в будущем стать тренером.
«Я сейчас на него и учусь в одной группе с Комбаровым, Ещенко и братьями Березуцкими. Пошли на занятия перед Кубком конфедераций. Думаю, ещё годик поучимся и получим категорию А. Это даёт право быть помощником главного тренера или тренировать в первой лиге», — сказал капитан «Спартака».
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