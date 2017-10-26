Министерство связи и массовых коммуникаций РФ на своём официальном сайте сообщило об утверждении паспорта болельщика (Fan-ID), который будет применяться в период проведения чемпионата мира 2018 года для идентификации зрителей турнира. Отмечается, что специально для этого мероприятия года был разработан новый дизайн паспорта.
«Для посещения ЧМ-2018 зрителям необходимо будет оформить новый паспорт болельщика. Они смогут подать заявку и получить Fan-ID после приобретения билетов на турнир», — заявил заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.
Впервые в истории турниров под эгидой ФИФА паспорт применялся во время Кубка конфедераций 2017 года. Получить его могли зрители, которые приобрели билеты на матчи.
Паспорт болельщика — заламинированный бланк с персональными данными и фотографией зрителя. Он оформляется бесплатно и действует на все матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Вместе с билетом на матч он даёт право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей. О начале регистрации на получение паспорта болельщика будет сообщено позднее.
Представлен новый дизайн паспорта болельщика для ЧМ-2018