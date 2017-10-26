В Индонезии футболист забил гол, показав необыкновенную скорость

Впечатляющий рывок почти через всё поле удался 21-летнему футболисту индонезийской команды «Борнео» Теренсу Пухири.
В матче чемпионата Индонезии с командой «Митра Кукар» вингер промчался по полю на очень высокой скорости, не замечая ни полевого игрока соперника, ни вратаря, и забил гол в пустые ворота.
Авторитетное британское издание The Guardian предположило, что Пухири может являться претендентом на звание самого быстрого футболиста в мире.
Посмотреть видео можно на канале The Guardian в YouTube.
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