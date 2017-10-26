До 2,5 тыс. болельщиков «Локомотива» ожидается на матче с «Зенитом»

Менеджер по работе с болельщиками «Локомотива» Иван Кузнецов рассказал, сколько ожидается поклонников «железнодорожников» на выездном матче 15-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоится 29 октября.
«По нашей информации, на предстоящий матч 15-го тура РФПЛ с «Зенитом» приедет от 2 до 2,5 тыс. болельщиков «Локо». Мы ожидаем, что поклонников «железнодорожников» будет не более 2,5 тыс.», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Локомотив» и «Зенит» имеют по 29 очков и располагаются на первом и втором местах соответственно в турнирной таблице РФПЛ.
Решение по газону на стадионе «Санкт-Петербург» примут после первой части сезона