Кокорин: расскажу, что значит моё празднование голов, когда выиграем чемпионство

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пообещал рассказать, что значит его жест при праздновании голов, когда петербургская команда станет чемпионом.
«Меня много раз спрашивали, но я не рассказываю, это личное. Когда выиграем чемпионство, тогда покажу и расскажу», — пообещал Кокорин в эфире радио «Зенит».
Фото Кокорина, празднующего гол фирменным жестом, можно посмотреть в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне Кокорин в составе «Зенита» принял участие в 21 матче и забил 15 голов.
Турнирную таблицу РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».