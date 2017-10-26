«СКА-Хабаровск» представил клубного маскота. Дебют коня СавраСКА стал удачным — в матче 1/8 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» на своём поле обыграл «Динамо СПБ» (2:0).
Как сообщается на официальном сайте клуба, СавраСКА будет работать на трибунах стадиона в Хабаровске на ближайших матчах команды в российской Премьер-Лиге.
Напомним, что в сентябре «СКА-Хабаровск» проводил голосование, в котором спрашивал болельщиков, кого они хотят видеть маскотом клуба.
Видео о маскоте «СКА-Хабаровск» смотрите на «Чемпионате».