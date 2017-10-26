Рауш спас «Кёльн» от поражения, вынеся мяч с линии ворот в эффектном прыжке

В матче 9-го тура чемпионата Германии «Кёльн» на своём поле сыграл вничью с «Вердером». Встреча прошла на стадионе «Райн-Энерги» 22 октября и завершилась со счётом 0:0.
В концовке встречи гости подали угловой, который закончился ударом головой в створ игрока «Вердера». Мяч отправился в незащищённый вратарём угол, однако защитник «Кёльна» и сборной России Константин Рауш в эффектном прыжке успел выбить его подальше от ворот.
«Не все герои носят плащи», — прокомментировала опубликованное видео с эпизодом пресс-служба Бундеслиги в «Твиттере».
Рауш в нынешнем сезоне чемпионата Германии провёл шесть матчей (все — в основе) за «Кёльн».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».