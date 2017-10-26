«Зенит» продаёт билеты на домашний матч с «Локомотивом» из гостевой квоты

«Зенит» в своём официальном «твиттере» сообщил о поступлении в продажу дополнительных билетов на матч 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Друзья, в продаже появилось несколько сотен билетов на матч «Зенит» — «Локомотив» (из гостевой квоты) стоимостью 1000 рублей», – говорится в сообщении.
Согласно данным сайта «Зенита», на данный момент в свободном доступе на матч в общей сложности 11 584 билета.
Как сообщал «Чемпионат» ранее, на предстоящем 29 октября в Санкт-Петербурге матче ожидается до 2,5 тыс. болельщиков «Локомотива».