Дюгарри раскритиковал игру Неймара: он провоцирует других

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего «ПСЖ» Неймара по итогам матча 10-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (2:2).
«Неймар, должно быть, думал, что играет в своей комнате или в футзал с друзьями. Он сосредоточен на том, чтобы провоцировать других, ожидая соперников за 45 метров от ворот.
Где тот Неймар из первых матчей, который бил по мячу первым или вторым и ускорял игру? В воскресенье было невыносимо. Трудно наслаждаться им.
Он играл так, как будто был в саду со своими друзьями, и он даже не смотрел на своих одноклубников.
Это была худшая игра, которую я от него видел", — приводит слова Дюггари Marca со ссылкой на его авторскую программу Team Duga.
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