Конюхов: Мостовой говорил, что у «Крыльев» особых шансов нет. Это улыбает

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Конюхов после победы над «Рубином» со счётом 2:1 в матче 1/8 финала Кубка России в Казани подшутил над бывшим полузащитником сборной России Александром Мостовым.
«Логично, что фаворитом считали „Рубин“. Я телевидение включил на несколько минут, а там Мостовой говорит, мол, у „Крыльев“ особых шансов нет. Приятно пересмотреть это интервью после игры, улыбает немножечко.
Мы переиграли „Рубин“ за счёт большого желания и самоотдачи. У нас футболисты амбициозные. Каждый хотел показать, что мы заслуживаем большего», — сказал Конюхов в интервью пресс-службе «Крыльев Советов».