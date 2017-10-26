Бубнов: «Краснодар» уже убрал бы Шалимова, если бы нашёл подходящего тренера

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов поделился мнением о проблемах «Краснодара» и возможной отставке главного тренера команды Игоря Шалимова.
«Со сложившейся ситуацией в первую очередь должен разбираться тренер. Если команда не сумеет с этим справиться и будет продолжать терять очки, то руководству клуба придётся заниматься Шалимовым. То есть перед «Краснодаром» может встать проблема главного тренера. Если до зимней паузы ситуация не изменится, вполне возможна отставка. Мне кажется, если бы у «Краснодара» сейчас была полноценная замена Шалимову, они бы его уже убрали. Видимо, пока не нашли подходящего тренера», — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.
«Краснодар» проиграл четыре подряд матча в РФПЛ и располагается на шестой строчке в турнирной таблице после 14 туров.