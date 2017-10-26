До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бубнов: «Краснодар» уже убрал бы Шалимова, если бы нашёл подходящего тренера

26 октября 2017, четверг. 18:54 Футбол

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов поделился мнением о проблемах «Краснодара» и возможной отставке главного тренера команды Игоря Шалимова.

«Со сложившейся ситуацией в первую очередь должен разбираться тренер. Если команда не сумеет с этим справиться и будет продолжать терять очки, то руководству клуба придётся заниматься Шалимовым. То есть перед «Краснодаром» может встать проблема главного тренера. Если до зимней паузы ситуация не изменится, вполне возможна отставка. Мне кажется, если бы у «Краснодара» сейчас была полноценная замена Шалимову, они бы его уже убрали. Видимо, пока не нашли подходящего тренера», — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.

«Краснодар» проиграл четыре подряд матча в РФПЛ и располагается на шестой строчке в турнирной таблице после 14 туров.

Обыкновенное лицемерие. Кто толкает «Краснодар» в пропасть
Все уже поняли, что Шалимов не умеет тренировать, Галицкий идёт не в том направлении, а карьера Смолова медленно погибает?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар Александр Бубнов Игорь Шалимов
Новости. Футбол
26 октября 2017, четверг
19:40 Мбаппе: Неймар мне как старший брат, а Кавани — идеальный партнёр по команде
19:26 Путин поручил принять допмеры для обеспечения безопасности инфраструктуры к ЧМ
19:15 Бубнов: «Локомотив» сыграннее и опытнее «Зенита», петербуржцам будет нелегко
19:00 Кокорин: Промес — лидер сборной Нидерландов? В этом и беда!
18:56 По итогам матча ЦСКА – «Зенит» РФС в сумме оштрафовал клубы на 330 тыс. рублей
18:54 Бубнов: «Краснодар» уже убрал бы Шалимова, если бы нашёл подходящего тренера
18:53 Конюхов: Мостовой говорил, что у «Крыльев» особых шансов нет. Это улыбает
18:49 Дюгарри раскритиковал игру Неймара: он провоцирует других
18:33 «Зенит» продаёт билеты на домашний матч с «Локомотивом» из гостевой квоты
18:31 Рауш спас «Кёльн» от поражения, вынеся мяч с линии ворот в эффектном прыжке
18:30 Кокорин: видимо, аргентинские игроки «Зенита» не ходили в школу
18:27 «СКА-Хабаровск» представил клубного маскота
18:11 Спортивный директор «РБ Лейпциг» пытался показать судье повтор на своём телефоне
17:59 Кокорин рассказал, с кем из тренеров у него не было хороших отношений
17:54 Воспитанник «Реала» перенёс операцию по удалению опухоли
17:41 Кокорин: расскажу, что значит моё празднование голов, когда выиграем чемпионство
17:37 До 2,5 тыс. болельщиков «Локомотива» ожидается на матче с «Зенитом»
17:36 «Рейнджерс» уволили главного тренера
17:35 Восстановившийся от травмы Дзагоев отправился с ЦСКА в Тулу
17:34 В Индонезии футболист забил гол, показав необыкновенную скорость
17:27 Кокорин: чуть-чуть устаёшь, прожив с Дзюбой дней 10 на сборах
17:25 Представлен новый дизайн паспорта болельщика для ЧМ-2018
17:17 Глушаков: учусь на тренера с Комбаровым, Ещенко и братьями Березуцкими
17:11 Рюдигер: не видел мяча из-за освещения, когда забивал свой первый гол за «Челси»
17:10 Хавбек «Олимпика»: зарплаты в украинском футболе — на уровне Марианской впадины
17:09 Кокорин: в Петербурге все любят одну команду, это очень круто подбадривает
16:50 Феррейра-Карраско: болельщики «Атлетико» не туристы, в отличие от фанов «Реала»
16:45 Григорян: ухожу из «Арарата» злым и готовым к работе
16:45 Гамула: у африканских игроков никакой дисциплины — так было, есть и будет
16:33 Крижанац: после чемпионского матча вручили Домингесу виски — алкоголя было много
16:29 Карвахаль, выбывший из строя из-за проблем с сердцем, приступил к тренировкам
16:23 14-летний футболист забил гол в своём дебютном матче за «Стяуа»
15:56 ЦСКА обыграл «Арсенал» и вышел в лидеры молодёжного первенства
15:55 Со следующего сезона в Ла Лиге будет использоваться система видеопомощи арбитрам
15:46 Дзагоев и Макаров вернулись в общую группу ЦСКА
15:34 Подмосковье более чем на 120 млн рублей увеличит расходы на подготовку к ЧМ-2018
15:21 Полузащитник «Урала» Бикфалви: русские люди очень похожи на румын
15:19 «Реал» сыграет в первом матче 1/16 финала Кубка Испании не основным составом
15:14 Балотелли: если бы играл с Неймаром, отдал бы ему право бить пенальти
14:58 Глушаков: хочу, чтобы в Россию приезжали топовые звёзды и поднимали уровень РФПЛ
14:54 Слуцкий: лучше принимать жёсткие решения по составу, чем оставаться без выбора
14:49 Экс-президент «Рубина»: знай Бердыев о финансах клуба, может, и не вернулся бы
14:40 Балотелли: до теракта ничего о Ницце не знал
14:24 Сборная Испании предложила болельщикам тест на знание имён игроков на русском
14:23 Паршивлюк: результат матча с «Амкаром» незакономерен, они 1 раз попали в створ
Все новости RSS
Партнерский контент