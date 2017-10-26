Бубнов: «Локомотив» сыграннее и опытнее «Зенита», петербуржцам будет нелегко

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ «Зенит» — «Локомотив» (29 октября).
«У „Локомотива“ будет проблема, поскольку Тарасов получил четвёртую жёлтую карточку. Рушится пара опорников, которая цементирует оборону и дирижирует атаками. Будет интересно посмотреть, как команда перестроится. „Локомотив“ постарается надёжно сыграть в обороне, но интересно посмотреть, отдаст ли он инициативу. Вполне возможно, что „железнодорожники“ постараются навязать вязкую игру „Зениту“ и забить. Если „Локомотив“ отберёт очки у конкурента на выезде, это будет серьёзная заявка на борьбу за чемпионство.
«Локомотиву» приносит успехи сплав молодости и опыта. Думаю, команда будет выглядеть ещё мощнее в атаке, когда вернётся в строй Ари. Если брать сыгранность и опыт, то «Локомотив» и более сыгранная, и более опытная команда по сравнению с «Зенитом». Поэтому петербуржцам будет нелегко справиться с «Локомотивом». Более того, команда Сёмина уже обыгрывала и ЦСКА, и «Спартак» на выезде. В какой-то степени «железнодорожникам» даже легче играть в гостях, поскольку дома соперник больше атакует", — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.